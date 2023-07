Dinelli mette in riga il Pd "Dobbiamo fare squadra" Per lei un semi-plebiscito

A inizio anno sembrava fosse lei la più indicata a sfidare il centrodestra alle elezioni amministrative. Ma una parte del Pd non aveva visto di buon occhio la sua candidatura – sarebbe stata la prima per una donna – e così Claudia Dinelli ha fatto un passo indietro, sospingendo il civico Lorenzo Borzonasca che alla fine se l’è giocata al ballottaggio, seppur perdendo. Destino vuole che tocchi di nuovo a lei, stavolta ufficialmente, a prendere le redini di un Pd che da diversi mesi è un aereo che attraversa turbolenze a ripetizione. L’ultima delle quali sfociata nelle dimissioni dell’ex segretario comunale Rossano Forassiepi.

L’indiscrezione pubblicata ieri dal nostro giornale ha avuto infatti conferma: Dinelli è stata nominata segretaria a larga maggioranza e ora detta la linea.

"È un grandissimo onore e una grande responsabilità – esordisce – essere la nuova segretaria del Pd di Pietrasanta. Ringrazio la comunità del Pd, e quindi l’assemblea comunale, per la fiducia datami. Ringrazio Rossano Forassiepi per l’importante lavoro svolto. Il Pd non ha vissuto in questi ultimi anni momenti semplici: questa nuova fase post congressuale porta un vento di speranza. Anche a Pietrasanta è necessario tornare a parlare con e per le persone. Il problema dell’abitare, della giustizia sociale, del lavoro, dell’impresa, della scuola, dell’offerta culturale e artistica saranno punto centrale dell’azione politica, con un’attenta visione e tutela del nostro territorio e del nostro ambiente". Dinelli, che dovrà lasciare l’incarico di vice segretario versiliese mantenendo però quello di delegata della conferenza delle Donne democratiche della Toscana, lancia infine le sue priorità: "Bisogna tornare ad essere una comunità e un punto di riferimento per i nostri concittadini. Con entusiasmo, passione, competenza e coesione lavoreremo per Pietrasanta e per far tornare il Pd il primo partito in città. Dovremo essere la ’casa’ di tutte quelle persone vicine al centrosinistra che vogliono impegnarsi per migliorare Pietrasanta. A giorni faremo partire il tesseramento e organizzeremo, insieme ai segretari di circolo, occasioni di confronto e condivisione. Importanti saranno anche le iniziative che vedranno coinvolto il gruppo consiliare, poiché solo con un gruppo forte e coeso potremo fare il bene di Pietrasanta. Tutti i problemi devono essere superati".

Daniele Masseglia