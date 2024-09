Dimissioni di Rosi, conto alla rovescia. Natali pronto a subentrare al vice

Il vicesindaco Damasco Rosi sta per lasciare la carica. Come annunciato ormai da mesi, passerà alla Cna. In un primo momento, affiancherà l’attuale presidente Stephano Tesi, per poi subentrargli al vertice dell’associazione una volta raggiunta la pensione, a gennaio. Rosi resterà in ufficio in piazza Taddei fino alla fine della settimana. L’esponente del Pd termina dunque la sua avventura amministrativa a Massarosa: assessore nel 2009 a soli 35 anni sotto il primo mandato Mungai, è stato poi vicesindaco nella seconda consiliatura. Quando la fascia tricolore è passata a Coluccini, Rosi è stato consigliere d’opposizione, e nel frattempo ha iniziato a lavorare in Regione. Alle elezioni di tre anni fa non si è candidato, ma una volta certificata la vittoria dell’attuale sindaca Simona Barsotti, è rientrato in piazza Taddei come vicesindaco e assessore all’urbanistica e alla ricerca di fondi.

Con il termine dell’era Rosi in municipio, si apre la partita della successione. Che, di fatto, dovrebbe essere già chiusa. La stella polare che ha guidato le scelte è stato l’equilibrio tra le varie forze di maggioranza, così come certificato dopo la vittoria del 2021. Dunque, per un Dem in uscita, si calcola un Dem in entrata. Anche se non nel ruolo di vicesindaco: Adolfo Del Soldato, attuale consigliere delegato al bilancio, chiusa la partita del dissesto è pronto a entrare attivamente in giunta. Dovrebbe farlo in qualità di assessore, mentre il ruolo di braccio destro di Barsotti dovrebbe essere assunto da Stefano Natali, assessore in quota Sinistra Comune – che dunque acquisirebbe un briciolo di autorità in più in seno alla maggioranza –, “subentrato“ al collega Lucio Lucchesi a lavori in corso, dopo le dimissioni di quest’ultimo. Tre, due, uno: un po’ conto alla rovescia in vista delle dimissioni di Rosi, un po’ le proporzioni in giunta. Il Pd espone la sindaca Barsotti e gli assessori Puccetti e – in entrata – Del Soldato; Sinistra Comune schiera Natali e Navari; mentre a Fabio Zinzio l’onere di portare i colori di Orgoglio Massarosa.

Daniele Mannocchi