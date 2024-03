Diffusione del Libro. Passione di famiglia

‘Tanti auguri a te’ o meglio ‘a voi’. Oggi sono, infatti, 45 anni che la Diffusione del Libro, libreria indipendente a conduzione familiare, fa da punto di riferimento lungo la passeggiata di Lido di Camaiore. È da collocare nel 1979 l’inizio di quello che è il negozio che oggi conosciamo: Enrica Rossi e Neri Moriconi, genitori degli attuali titolari dell’attività, ebbero nel 1978 la possibilità di affittare un fondo davanti alla passeggiata, largo all’ora 50 mq, e nel 1979 ufficialmente aprirono la loro piccola libreria stabile. L’inizio di tutto, però, è stato nel 1971, quando Enrica e Neri esposero su un piccolo banco di circa 6 metri i loro primi libri. L’attività cresce, arrivando nel 1974 all’acquisto di un camion-negozio, già chiamato Diffusione del libro: girano l’Italia spinti dall’amore per i libri, partecipano a fiere e animano le piazze durante l’estate.

Arriviamo così al 1979: Enrica e Neri hanno due figli, Daly e Vezio Moriconi, che crescono in mezzo ai libri e ereditano la passione sconfinata dei genitori. Nel 1982 il negozio si allargherà arrivando alle dimensioni di oggi determinando il primo grande salto di qualità. Passano gli anni e anche il testimone: Neri e Enrica lasciano la conduzione dell’amata libreria ai due figli cresciuti in mezzo ai libri e alla passione dei genitori. Ed ecco così che si fonde il vecchio e il nuovo: il vecchio assetto dato dai genitori non scompare, le tracce di questa storia di amore rimangono, ma adesso trovano una nuova armonia con i cambiamenti apportati dai figli e dai collaboratori Dali Giannecchini, Diletta Barsuglia e Lorenzo Moriconi. Complice della nuova immagine di questa libreria storica è Demia, attività che si occupa dal 2021 dell’immagine del brand e delle campagne sui social. Sì, i social: la Diffusione del libro è infatti sbarcata su tutte le piattaforme nel 2020, in particolare su Instagram, dove si ha la possibilità di vedere video e consigli su ogni tipo di libro. Alcuni eventi che uniscono i lettori che frequentano la Diffusione sono il club del libro, che si svolge una volta al mese dentro la libreria, e le presentazioni di libri da parte degli stessi autori invitati personalmente in libreria. La Diffusione ci accompagna oggi anche a Natale, con i nuovissimi calendari dell’avvento: un libro al giorno fino al 24 dicembre. Ecco che approdiamo ad oggi, allo spegnere delle candeline di questa attività che per 45 anni ha messo amore e passione in quello che faceva: 45 candeline meritate, che oggi verranno spente in compagnia di ogni lettore e lettrice che ha partecipato a questo viaggio, dalle ore 16 proprio in libreria. Tanti auguri alla Diffusione del Libro, che nelle bustine di carta, oltre che mettere i libri, ci mette ogni giorno da sempre amore.

Viola Mallegni