Differenziata, cambiano gli orari . Da lunedì il ritiro sarà fatto all’alba

Con l’arrivo della bella stagione entra in vigore il calendario estivo della raccolta diferenziata. A partire da lunedì i nuovi orari riguarderanno famiglie e attività commerciali, e dal 1° giugno anche le attività del Quadrilatero. La novità di quest’anno, concordata tra Comune ed Ersu, sarà invece l’anticipo del ritiro dei rifiuti all’alba, dalle 5 alle 11, in modo che decoro e pulizia siano garantiti fin dalle prime ore della giornata. Entrando nei dettagli, da lunedì le famiglie dovranno conferire organico, carta, Rur e multimateriale dalle 21 della sera prima. Stessa modalità di ritiro per le attività commerciali del paese (quelli del Quadrilatero, come detto, a partire dal 1° giugno), esclusivamente però per organico e Rur.