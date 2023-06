Difesa di Seung al lavoro "Scavare nel vissuto per capire le sue azioni"

Calarsi nei meandri della mente dello "Sciamano", alias Gianluca Paul Seung. Inerpicarsi lungo i crinali delle emozioni, immergersi nel vissuto del 35enne di Torre del Lago attraverso un percorso teso a formulare una perizia psichiatrica in grado di sostenere il peso di un processo per omicidio. L’equipe del professore e psichiatra Alessandro Meluzzi – consulente a difesa dell’italo-cinese accusato di aver massacrato e ucciso il brillante medico 55enne Barbara Capovani – ha appena avviato i lavori di ricerca, annunciando un percorso che proseguirà nelle prossime settimane. "Non ho ancora avuto modo di parlare direttamente con Seung – spiega il professor Meluzzi –, tuttavia abbiamo avuto una prima riunione fra consulenti della difesa così da iniziare a mettere a punto le strategie da adottare".

"Il nostro sarà un lavoro approfondito – aggiunge Meluzzi – perché è necessario scandagliare l’intero vissuto emozionale di Seung, così da indagare sulla sua capacità decisionale, la sua capacità di intendere e di volere al momento dell’aggressione, ma anche la capacità di intendere e di volere allo stato attuale. Un lungo lavoro". Lo psichiatra aggiunge: "Vi è tutta una dimensione del delitto che va oltre la cronaca e all’aspetto oggettivo dei fatti. Noi, allo stato attuale, non ci chiediamo se Seung abbia fatto o non fatto ciò di cui è accusato, noi vogliamo capire la sfera emozionale che lo muove".

Il delitto di Barbara Capovani – come tristemente noto – si è consumato il 21 aprile scorso. Secondo le ricostruzioni della polizia, supportate anche da alcuni frame delle telecamere di sorveglianza fra Santa Chiara e Stazione di San Rossore, Seung avrebbe atteso la psichiatra Barbara Capovani sotto la finestra del reparto per poi colpirla con un mattarello o comunque con un oggetto simile. "E’ ovvio – aggiunge Meluzzi – che il fulcro di tutto ruoti intorno alla capacità di intendere e di volere dal quale ne deriva l’imputabilità o meno del soggetto. Ad ogni modo, pur essendo questo il punto centrale, non è tuttavia l’unico. Vogliamo capire se Seung ha conservato la lucidità o se questa si sia ridotta, tutti aspetti che – comunque – influiscono sugli esiti di un processo".

Gianluca Paul Seung intanto si trova ancora in una cella di Sollicciano dove è stato trasferito dopo alcuni giorni passati nel carcere di Don Bosco.

Saverio Bargagna