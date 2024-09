“Dialoghi d’arte“. La fonderia di Nicola Agolini

PIETRASANTA

Il Museo dei Bozzetti “Pierluigi Gherardi” prosegue le celebrazioni per il suo 40° anniversario, che hanno animato la piccola Atene con eventi, incontri e spettacoli per l’intera stagione estiva, dopo la lectio magistralis con l’artista Giuseppe Bergomi organizzato in collaborazione con l’Associazione Culturale “Rolando Cecchi Pandolfini” e il “Circolo Fratelli Eosselli”, con il secondo appuntamento dei “Dialoghi d’arte e scultura”.

Mercoledì 2 ottobre alle 10, nel salone dell’Annunziata, Nicola Agolini, esponente di terza generazione della famiglia Mariani, autentica istituzione per le attività di fusione del bronzo e lavorazione dei metalli, terrà una conferenza sulle “Sperimentazioni nella fonderia artistica”. Agolini, forte di un’esperienza maturata fin da giovanissimo nella fonderia di famiglia, ha contribuito alla realizzazione di numerose opere presenti in tutto il mondo, tra cui spiccano le porte della Cattedrale di Roskilde, chiesa funeraria reale della Danimarca elencata tra i patrimoni dell’umanità dell’Unesco.

Durante l’incontro, il relatore offrirà un excursus storico arricchito da curiosità e piccoli aneddoti, concentrandosi in particolare sulle sperimentazioni tecniche e sull’evoluzione dei processi di lavorazione che caratterizzano l’attività di fonditore.

L’evento, sostenuto anche dall’International council of museums Italia e dal Sistema Museale Territoriale della Provincia di Lucca, rientra nel palinsesto del Festival “I Musei del Sorriso”. La partecipazione è gratuita e a ingresso libero.