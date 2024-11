Denunciato dalla ex per maltrattamenti. Toglie il ’braccialetto’ per avvicinarla

Un’altra storia di soprusi, che non si fermano di fronte a niente e nessuno. Neppure di fronte all’ordinanza di un giudice e al braccialetto elettronico. Un’altra storia per la quale – in queste ore che hanno ruotato intorno alla giornata per l’eliminazione delle violenza sulle donne – le donne gridano, ovunque, "Mai più".

E "Mai più" lo ha detto anche lei, una donna che lo scorso dicembre – praticamente un anno fa – ha trovato la forza di denunciare il marito per maltrattamenti e atti persecutori. Al culmine di un rapporto che aveva imboccato una strada dalla quale non c’è ritorno. L’unica via d’uscita, in una storia violenta, è chiedere aiuto, non tenersi tutto dentro ma raccontare quello che sta succedendo con il partner alle persone vicine, gli psicologi, i medici soccorritori, le forze dell’ordine, i centri antiviolenza.

E così ha fatto anche lei, denunciando tutto ciò che aveva subito dal marito: un 31enne originario della Tunisia e residente a Viareggio, per il quale, su ordine dell’Autorità Giudiziaria, è scattato il divieto di avvicinamento con l’applicazione del braccialetto elettronico. Ma in diverse occasione l’uomo ha violato la misura cautelare, l’ultima il 23 novembre quando è tornato ad avvicinandosi alla ex. E in quell’episodio gli agenti hanno scoperto che l’uomo aveva anche rimosso la cavigliera, dichiarando falsamente di averla perduta. Per questo il 31enne è stato accompagnato in Commissariato,dove gli agenti gli hanno notificato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere. E per lui si sono aperte le porte di una cella.

Mdc