Del Ghingaro punta dritto al futuro: "Apriamo nuovi canali commerciali"

Completo e fascia tricolore, ché fare buona impressione apre sempre un sacco di porte. Ieri mattina, il sindaco Giorgio Del Ghingaro con una delegazione della giunta e il prefetto Giusy Scaduto ha incontrato il governatore della Florida Ron DeSantis.

"DeSantis, che si tratterrà in Italia alcuni giorni, ha visitato alcune eccellenze del settore nautico viareggino e incontrato rappresentanti di imprese – racconta il primo cittadino – e ha espresso un forte interesse per l’apertura di nuovi canali commerciali tra le aziende toscane e il territorio della Florida e il rafforzamento di quelli già esistenti. La Florida infatti rappresenta il principale mercato negli Stati Uniti per la vendita di motori e accessori nautici, con un incremento del 21,8 per cento delle nuove imbarcazioni vendute nel 2023 rispetto all’anno precedente (dati NMMA) e importazioni dall’Italia per un valore di 691,5 milioni di dollari. Grazie quindi a Navigo – ha concluso Del Ghingaro –che ha lavorato all’organizzazione di questa visita, così significativa per il distretto nautico di Viareggio".

Un mercato decisivo, quello della Florida. Secondo i dati dell’Ice (Agenzia italiana del commercio) di Miami, le vendite di imbarcazioni nuove negli Usa si attestano sui due miliardi di dollari per anno, mentre per le usate il dato vola a oltre 14 miliardi di dollari, dei quali ben oltre 5 miliardi solo in Florida, stato che vanta un impatto economico dell’industria nautica di oltre 23 miliardi di dollari, con più di 6mila aziende con oltre 92mila impiegati e 960mila imbarcazioni registrate.

Non a caso, dopo l’incontro con Del Ghingaro e il gotha dell’imprenditoria nautica di Viareggio, DeSantis si è spostato a Roma per un faccia a faccia di un’ora a Palazzo Chigi che ha visto coinvolta direttamente la premier Giorgia Meloni, evidentemente più che interessata a sviluppare ulteriori legami tra le nostre imprese e il tessuto economico d’Oltreoceano.

W.S.