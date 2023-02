Degrado e incuria regnano sovrane "Salvate la stazione ferroviaria"

Appello per ristrutturare la stazione ferroviaria di Camaiore e Lido: i cittadini lo chiedono da anni. Studenti, turisti, commercianti e via dicendo: la stazione ferroviaria Camaiore Lido-Capezzano, è una struttura che “potrebbe” essere importante, se degna di miglior cura. “Il degrado e l’incuria regnano nell’area - grida Silvano Diatz, cittadino camaiorese - Un punto nevralgico nel nostro territorio. Baricentrica tra l’entroterra e il mare. A pochi chilometri dalla nostra frazione turistica tra le più note in Toscana e in Italia. È collegata al capoluogo e alla frazione del Lido con un servizio carente. Molte volte mi è capitato di dare “informazioni turistiche” a passeggeri viaggianti sul quella tratta. Possibile che con l’importanza di un servizio essenziale come il trasporto una struttura debba essere abbandonata a se stessa?”.

Molte le promesse nel tempo, tra cui la realizzazione di una rete di piste ciclabili da collegare alla stazione. I viaggiatori con qualsiasi tempo devono attendere il treno sulla pensilina scoperta. “Siamo il terzo comune della Versilia per popolazione e l’importanza di questo servizio non è avvertita. Al mattino sono centinaia i viaggiatori su questa tratta tra studenti, lavoratori e altre categorie di persone che usufruiscono di questo servizio che collega il nostro territorio con le province di Pisa e Massa in breve tempo. Si parla di sostenibilità e di ecologia, ma il servizio principale è trascurato”, chiudono i cittadini.

I.P.