Defibrillatori sotto esame. Disposta la verifica

Per i 30 defribillatori collocati sul territorio comunale è tempo di controlli con la verifica annuale sulla loro funzionalità. L’operazione è condotta dalla società nazionale Salvamento sezione Viareggio Versilia, che ha in carico per conto del Comune il controllo e il mantenimento degli apparati Dae. Nella tarda serata di ieri l’associazione ha iniziato a ritirare i dispositivi salvavita dagli armadietti lasciandone due attivi, uno in piazza Duomo e l’altro in piazza XXIV Maggio a Tonfano e stamani saranno eseguiti i controlli tecnici obbligatori per legge. Entro stasera i Dae verranno ricollocati ciascuno nella propria sede. Una presenza, quella dei defibrillatori, che va avanti da quasi una decade visto che nel 2015 ha preso il via il progetto “Pietrasanta cardioprotetta” su iniziativa del consigliere comunale Giacomo Vannucci e coordinato dall’assessore all’associazionismo Andrea Cosci. L’obiettivo è promuovere la conoscenza e l’uso del defibrillatore tra gli addetti ai lavori e tra i cittadini, ampliando la cultura del primo soccorso.