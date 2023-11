Dedicato a Vittorio Grotti e alla poesia

Al Cinema Borsalino arriva martedì prossimo alle 21 una serata dedicata a Vittorio Grotti, mecenate morale e anima della cultura versiliese e non solo versiliese, dal 1968 al 1981. Sul grande schermo sarà proiettato un mediocortometraggio, 33 minuti, realizzato dalla figlia Esther. Nella serata per ricordare Vittorio Grotti, saranno proiettati in due tempi “Transumanza poetica“ e una breve intervista a Grotti. “Transumanza Poetica“ è un film bonsai realizzato dalla figlia Esther per ricordare il padre di cui nel 2021, anno della pandemia, è stato il 40° anniversario della sua scomparsa. "Questa serata è un modo per ricordare mio padre nel segno della poesia e della donazione della cultura", racconta Ester Grotti (foto) alla Nazione.

m.n.