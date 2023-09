Decoro urbano Partito restyling della segnaletica a Seravezza

Sono in corso da qualche giorno gli interventi di manutenzione alla segnaletica orizzontale, a cominciare dalle aree circostanti le scuole. Dopo il plesso di Frasso e quelli di Marzocchino, i lavori interesseranno lunedì l’area adiacente la scuola Frediani di Seravezza così da garantire la realizzazione dei lavori entro il 15 settembre per l’avvio dell’anno scolastico. "Un intervento finalizzato a incrementare il livello di sicurezza, a partire proprio da zone sensibili – spiega Adamo Bernardi, assessore al decoro urbano – facendo sì che la segnaletica sia maggiormente visibile. Al di là del rifacimento della segnaletica orizzontale e della presenza di agenti della polizia municipale in prossimità delle scuole, raccomandiamo sempre il rispetto del codice della strada".

I lavori riguardano in particolare la segnaletica scolorita, come strisce pedonali, stop e stalli dei parcheggi, cui si aggiunge in molti casi la sostituzione della segnaletica verticale laddove si trovino cartelli deteriorati. "Purtroppo gran parte della segnaletica necessita di sostituzione – aggiunge – ma è chiaro che non possiamo procedere con una sostituzione generale ma a seconda delle necessità, con interventi che saranno realizzati seguendo il criterio prioritario della sicurezza". Nel frattempo continua il taglio del verde su strade, spazi pubblici e cimiteri, su tutto il territorio. "Abbiamo avuto una stagione molto particolare - conclude Bernardi - con una crescita incontrollata del verde alla quale abbiamo cercato di far fronte seguendo le priorità della sicurezza e delle risorse a disposizione. Passato il periodo critico, stiamo intervenendo con interventi straordinari di taglio delle siepi come nel parcheggio del cimitero di Querceta, nei pressi della piscina comunale e al parco pubblico di via Piave".