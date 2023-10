Deceduto Ragoni. Aveva 93 anni

È deceduto a 93 anni Adelmo Ragoni, carabiniere in congedo finito alla sbarra con l’accusa di aver sparato al vigile del fuoco che, nel gennaio dello scorso anno, si era presentato nell’abitazione di via Boheme, a Torre del Lago, per eseguire un Tso al figlio. Entrambi poi si barricarono in casa per resistere al provvedimento. Ieri, durante l’udienza presso il Tribunale di Lucca, l’avvocatessa Maria Giovanna Brancaccio ha chiesto dunque la chiusura del processo.