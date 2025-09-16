Debutta la materna di Mulina : "Un investimento per il futuro"

Lo skyline dell’edificio è un tributo alle Alpi Apuane col particolare tetto a tre corpi. Con il primo suono della campanella, che ieri ha aperto la stagione scolastica 2025-2026, l’amministrazione comunale ha inaugurato il plesso della scuola dell’infanzia Martiri di Mulina davanti ai 9 bambini iscritti, i genitori, gli insegnati, la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo “Martiri di Sant’Anna - Enrico Pea” Silvia Barbara Gori, e il personale Ata. "Oggi abbiamo inaugurato una scuola materna - ha esordito il sindaco Maurizio Verona - e per un primo cittadino inaugurare un nuovo edificio scolastico credo sia una grande soddisfazione. Almeno, per me è così. Perché lo consideriamo un investimento sul futuro. Al contempo ricordo che si è trattato di un intervento importante anche dal punto di vista economico: un milione e 300mila euro, che per un piccolo Comune come Stazzema equivalgono ad una cifra considerevole. Inoltre riscontro dai commenti dei cittadini che si tratta di un’opera pubblica realizzata anche molto bene perfino dal punto di vista estetico: c’è soddisfazione da parte dei dirigenti scolatici, degli insegnanti, dei genitori e del personale Ata. Si tratta di un edificio curato sotto tutti i punti di vista, anche ambientali per il contesto in cui si inserisce: sono convinto che potrà dare un valore aggiunto alla formazione dei nostri bambini. Perché per noi - conclude il sindaco Verona - la scuola è una priorità e in questi anni dico con orgoglio che siamo riusciti a far piovere a Stazzema molti contribuiti sugli edifici didattici, e ne stiamo aspettando un altro della Regione Toscana da 1 milione e 500mila euro, essendo risultati vincitori di un bando e in graduatoria. Andiamo avanti in questa direzione essendo per noi la pubblica istruzione un punto fermo del nostro programma a amministrativo".

Presenti all’inaugurazione anche il vicesindaco Alessandro Pelagatti, l’assessore alla pubblica istruzione Anna Guidi, e il consigliere capogruppo della maggioranza di “Impegno per Stazzema” Marco Rossetti. Non sono mancati i progettisti e un rappresentante della ditta costruttrice, la Cappelli Costruzioni. Il sindaco ha ringraziato anche la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, di cui era presente l’avvocato Maria Clorinda Martinengo del consiglio di amministrazione, perché ha partecipato con un contributo al cofinanziamento della struttura scolastica.

Fra.Na.