Una mattina con i cellulari spenti: "Sembra strano, ma si sopravvive"

Primo giorno di scuola senza cellulari anche alla secondaria di secondo grado. Senza troppi drammi né proteste gli studenti, almeno per ora, sembrano essersi adeguati alla circolare ministeriale che, lo ricordiamo, impone il divieto dell’utilizzo degli smartphone e di altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione. Proibizione che si estende anche agli insegnati e ai collaboratori scolastici. Ieri mattina, al suono della prima campanella di quest’anno scolastico ogni alunno ha seguito le direttive della propria scuola: c’è chi ha dovuto riporre i telefonini nelle tasche attaccate al muro o chi semplicemente gli ha tenuti spenti nello zaino.

"Il primo giorno di scuola è andato bene – spiega Rossana Pacini, dirigente all’Isi Carlo Piaggia -, ma c’è da dire che i nostri studenti ormai da anni hanno a disposizione le tasche appese sui muri di ogni classe e loro sanno che appena entrano in aula devono depositare gli smartphone al loro interno. La novità di quest’anno al Piaggia sono le aule tematiche, e quindi saranno gli alunni a recarsi nella classe del docente; per questo motivo, ad ogni cambio dell’ora, potranno riprendere il loro telefonino per poi rimetterlo nelle tasche una volta raggiunta la meta. Il cellulare viene vietato anche per scopi didattici – commenta Rossana Pacini -, ma dato che abbiamo lavorato tanto sulla didattica tecnologica non vogliamo fare un passo indietro, dunque doteremo gli alunni dei tablet per l’utilizzo didattico".

"Il primo giorno è passato ed è andato tutto bene – dice Lorenzo Isoppo, dirigente al Marconi. Abbiamo dotato tutte le classi delle tasche porta cellulari e stamani (ieri ndr) abbiamo spiegato la circolare ministeriale col divieto dell’uso dei telefonini a tutti gli studenti. I nuovi arrivati, quelli delle classi prime, non hanno fatto storie, forse anche perché erano già abituati dalle scuole medie. I più grandi hanno un po’ “borbottato”, ma si sono adeguati, almeno nel primo giorno e soprattutto adesso che siamo in orario provvisorio che è più corto rispetto al definitivo. Poi col tempo si vedrà se rispetteranno o meno le direttive ministeriali. Intanto abbiamo deciso di fargli usare i telefonini durante la ricreazione per poi riporli definitivamente, ma in modo graduale. Durante l’accoglienza dei nuovi studenti abbiamo detto ai genitori di non chiamare i figli durante le ore di lezione, chiarendo – conclude il dirigente Isoppo - che per qualsiasi emergenza potranno telefonare a scuola".

Eleonora Prayer