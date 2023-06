Davide Rondoni, l'Italia deve ricordare e fare manutenzione del rispetto per il dolore

Davide

Rondoni

Ma l’Italia intera deve ricordare.

E poi bisogna fare manutenzione del rispetto. Perché molta gente ha sofferto, le vittime, soprattutto. L’incidente mostruoso ha segnato le vite di tanti. Anche tra gli imputati. Occorre la manutenzione del rispetto per il dolore. La richiesta di giustizia è il primo rispetto del dolore delle vittime e dei loro parenti. Ma occorre manutenzione del rispetto anche al di là della giustizia.

E occorre la manutenzione della speranza. E questa è la manutenzione più difficile, o meglio sarebbe la più semplice, ma noi uomini e donne non siamo quasi mai semplici. Cosa significa manutenzione della speranza in casi come questo? Sperare che non accada più e adoperarsi che non avvenga? Sì, certo. Ma non basta. Significa consolare gli afflitti, sostenere la speranza di giustizia e di vita non oscurata per coloro che hanno subito perdite e ferite ? Sì, certo. Ma non basta.

Occorre la manutenzione di una speranza ancora più grande. La grande manutenzione dello spirito e della ragione umani. Perché se la vita ti viene tolta, o tolta a chi ami, in modo così folle, casuale, assurdo, per una coincidenza micidiale di colpe, omissioni etc, occorre decidere: la vita è solo caso ? Un caso l’inizio, un caso la fine? Nessun senso? Ricevere sacrosanta giustizia dai tribunali non basta a spegnere la domanda se sia solo un caso la vita e la morte dei tuoi cari. La manutenzione della spirito di speranza significa tenere aperta una domanda, una preghiera che è a volte imprecazione. Le due parole hanno la stessa radice, del resto. Per vedere se dietro la parola banale “caso” si presenti un Mistero che ospita la vita e la morte, e anche una vita oltre la morte.