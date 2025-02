Darsena e Marina di Torre del Lago. Concessioni soste non rinnovate

di Gaia Parrini

Tornano tra la schiera degli appezzamenti di terreno del Comune, quei parcheggi che dal “vialone“ della Darsena, puntellato di stabilmenti balneari, si estendono sulla Marina di Torre del Lago, come si evince dalla determina specifica. Per questo nei giorni scorsi era arrivata la disdetta ufficiale dei contratti precedentemente attivi ai concessionari degli arenili e dei posti adibiti a parcheggio che da viale Europa in Darsena si allungano verso Torre del Lago. Tutti ad eccezione delle aree a parcheggio degli stabilimenti balneari che continueranno a essere gestiti dai concessionari.

Un ritorno al Comune, che vedrà la necessità di altrettanti atti di giunta per l’assegnazione degli spazi, e che rientra nel progetto e nell’intervento più ampio della riorganizzazione ciclo pedonale e veicolare che ha interessato la marina di Viareggio come di Torre del Lago, a partire dalla realizzazione dei percorsi ciclabili, e che ha visto l’apporto di ingenti e rilevanti modifiche inerenti la circolazione stradale e, appunto, della sosta dei veicoli, per rendere possibili i lavori e realizzare le opere pubbliche.

Anche proprio per questo gli spazi con destinazione di parcheggi, attrezzati come non, ad eccezione delle aree affidate agli stabilimenti balneari, rientrano ora in possesso dell’amministrazione, come si legge da delibera specifica, "per attuare scelte fondamentali per la mobilità e la sosta nell’ottica dell’interesse pubblico, procedere a una nuova regolamentazione della sosta in tali aree strettamente funzionale all’efficace sviluppo della viabilità urbana e alle esigenze dell’utenza durante tutto l’anno". Così come "per individuare soluzioni finalizzate all’efficacia e all’economicità della gestione della sosta, garantendo la possibilità di usufruire delle aree interessate anche in altri periodi dell’anno e non soltanto nel periodo estivo e favorire la sosta per persone con disabilità".

Un ritorno, e un non rinnovo degli atti e contratti di concessione, che risponde, da parte del Comune, all’interesse pubblico di garantire una gestione equa e unitaria dell’area e della rimodulazione della sosta, dell’offerta come della sua gestione, che sia funzionale al raggiungimento di una funzionalità, in primis, pubblica.