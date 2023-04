Danza, libri e cavalli: il 2023 prende forma

Dal Dap festival a Libropolis, fino all’Arte del cavallo e la festa degli agrumi. Il poker di eventi per il 2023 è stato approvato nei giorni scorsi dalla giunta confermando un palinsesto ricco di appuntamenti sia tradizionali che più recenti come l’iniziativa dedicata alla cultura botanica. Parliamo della festa degli agrumi, già ospitata al Sant’Agostino e pronta a tornare a ottobre-novembre per due o tre giorni. L’obiettivo è promuovere risorse autoctone a livello paesaggistico a partire dal limone cedrato di Pietrasanta, di cui se ne parlava fin dal 1646, come riportato dal gesuita e botanico Giovanni Battista Ferrari dopo averne rilevato la presenza alla Rocca di Sala e dintorni.

Passando ai festival, già pronta la data di Libroplis, appuntamento dedicato al giornalismo e all’editoria, sempre al Sant’Agostino, su iniziativa dell’omonima associazione. L’evento si terrà dal 6 all’8 ottobre e avrà per tema “Benvenuti nell’epoca della policrisi”. Tra gli ospiti di questa settima edizione ci saranno anche Franco Cardini, Giovanni Orsina, Marco Tarchi, Gianclaudio Torlizzi, Ermete Realacci, Tommaso Montanari, Massimo Fini, Pietrangelo Buttafuoco, Alessandro Aresu e Lucio Caracciolo. Giunge alla settima edizione anche il Dap festival (nella foto), evento che fonde danza, musica e arti visive con spettacoli a teatro e in Versiliana, masterclass alla presenza dei big della danza ed esibizioni a cielo aperto, anche all’alba. Per la manifestazione, promossa dall’associazione culturale “New dance drama“ di Adria Ferrali, il Comune l’anno scorso ha siglato un triennale fino al 2024: quest’anno si svolgerà dal 25 giugno all’8 luglio.

Immancabile, infine, “L’arte del cavallo“, che da ben 22 anni porta in Versiliana centinaia di purosangue arabo. Il bando si è concluso pochi giorni fa e ha visto partecipare soltanto l’associazione “Rilax“. In attesa dell’assegnazione ufficiale, l’evento promosso insieme alla Fondazione Versiliana è stato messo in calendario il 6-7 maggio.

Daniele Masseglia