Daniele è ancora grave. Maxi raccolta fondi

Daniele è ancora ricoverato a Imola, in coma farmacologico, e una comunità intera si sta mobilitando per sostenere i suoi familiari in questo momento delicatissimo. Il 18enne seravezzino rischia infatti di perdere l’uso delle gambe a causa del brutto incidente in cui era rimasto coinvolto la sera del 15 dicembre mentre con la moto scendeva da via Capezzano Monte dopo essere stato con la fidanzatina. È stato il circolo Soms di Capriglia a lanciare la raccolta fondi online intitolata “Una speranza per Daniele”, e la commovente risposta dei cittadini non si è fatta attendere. Nel giro di poche ore è stato raggiunto e superato l’obiettivo degli 11mila euro, di cui 1.000 donati da una sola persona, grazie alla generosità di oltre 200 persone.

"Daniele ha 18 anni. Il 15 dicembre 2024 la sua vita è finita in una bolla. Tornando a casa con la sua moto – recita il testo della petizione – è uscito fuori strada. Daniele è un musicista appassionato, i suoi strumenti sono la tuba e il pianoforte. Aveva in progetto di andare al conservatorio di Genova per approfondire i suoi studi. Purtroppo la vita gli ha messo davanti un altro disegno. Dopo una degenza di oltre due settimane a Cisanello, nel reparto di rianimazione, il 3 gennaio è stato trasferito a Imola all’istituto di Montecatone nella speranza di riabilitarlo. Al momento, purtroppo, ha perso l’uso delle gambe. Nonostante la famiglia stia reagendo in maniera incredibilmente dignitosa, le spese per aiutare Daniele sono alte e si protrarranno per molto tempo. Ringraziamo in anticipo chiunque ci dedicherà attenzione e deciderà di aiutarci in qualsiasi modo a raggiungere il nostro obiettivo". La donazioni vanno fatte al sito https://gofund.me/6354c558.

d.m.