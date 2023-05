Dall’Erasmus ai concorsi Ora c’è l’Informagiovani

VIAREGGIO

Inaugurato ieri mattina l’ufficio Informagiovani della Città di Viareggio: una breve cerimonia che ha visto al taglio la partecipazione del sindaco Giorgio Del Ghingaro e della consigliere delegata Giulia Gemignani, è stata arricchita dalla performance teatrale dell’associazione Res 9, e dal concerto degli artisti dell’Accademia Musicale della Versilia. Non solo, tutta la mattinata è stata seguita in diretta da radio Sankara. Nell’occasione è stato premiato l’istituto che, grazie ad un contest, ha prodotto il logo dell’ufficio: a ritirarlo la dirigente scolastica dell’istituto Carlo Piaggia. E poi tanti tanti ragazzi per i quali l’Informagiovani è nato: il servizio è infatti rivolto principalmente alla fascia d’età compresa tra i 14 e i 35 anni. L’obiettivo è quello di fornire

in modo gratuito e facilitato indicazioni e strumenti per orientarsi nel mondo del lavoro, dello studio e della formazione professionale ma anche dell’associazionismo, del servizio civile, del volontariato nonché dello sport e del tempo libero.

Lo sportello, che si trova al piano detta del Palazzo delle Muse, non a caso vicino alla Biblioteca Comunale, è attivo già da questa settimana ed sarà aperto al pubblico il martedì dalle 9 alle 13, il mercoledì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17 e il giovedì dalle 9 alle 13. Il nuovo ufficio, offre l’opportunità ai ragazzi di arricchire la propria formazione professionale nonchè umana, attraverso differenti strumenti, quali internet, programmi computerizzati, materiale cartaceo, incontri con operatori: un modo per imparare ad orientarsi nel mondo del lavoro, dello studio e della vita sociale. Gli operatori, costantemente aggiornati, saranno in grado di fornire informazioni materiali e documentazione per favorire un processo di scelta consapevole sia nello studio che lavoro in Italia ed in Europa. Importantissima infatti, l’adesione al programma Eurodesk che permetterà di usufruire di una vasta gamma di opportunità di formazione all’estero. Soddisfatto il sindaco Giorgio Del Ghingaro: "Abbiamo fatto un gran lavoro anche con i territori vicini per arrivare a questa apertura che offrirà grandi opportunità ai giovani, anche come sportello che attiva una cittadinanza attiva, democratica e partecipativa in questo luogo frequentatissimo. Abbiamo numeri veramente impressionanti, centinaia di iniziative e tanto altro. A tutti i giovani di 18 anni spediamo una copia della Costituzione italiana da cui apprendere i valori fondanti della nostra società. Ringraziando tutti, ci auguriamo, come amministrazione comunale, che chi frequenta questo luogo ne tragga importanti benefici".

Walter Strata