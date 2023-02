Dalla Versilia al palco del Festival

di Enrico Salvadori

Protagonisti a Sanremo ma molto prima stelle anche in Versilia. Soprattutto tra i super ospiti di questa edizione dei record della rassegna canora per eccellenza ci sono vecchie conoscenze che in Versilia si sono affermate. Li rivediamo in vecchie foto scattate da Colombo Francesconi, il decano dei fotografi della Versilia ruggente. L’uomo che ha immortalato star che hanno fatto epoca. Come si vede dalle foto c’è un giovanissimo Massimo Ranieri sul palco della Bussola. Era poco dopo il successo di ‘Rose rosse’ il capolavoro firmato da Giancarlo Bigazzi che portò Giovanni Calone (questo il vero nome di Ranieri) a un successo repentino e travolgente.

Ranieri al festival 2023 ha duettato con Gianni Morandi che affianca Amadeus nella conduzione e con Al Bano. Anche Morandi e Al Bano si sono esibiti spesso nella Versilia ruggente e Al Bano lo ha continuato a fare fino ai giorni nostri. Per due anni è stato ospite della ‘Canzone del cuore’ a villa Bertelli del Forte dove quasi ogni estate è impegnato in un concerto. Sempre tra i superospiti di questa edizione c’è la coppia Gino Paoli-Ornella Vanoni che furoreggiò alla Bussola, sotto il tendone di Bussoladomani e anche alla Capannina. Oltre alla foto di loro due insieme, bellissimo il ritratto di Colombo che immortala una Vanoni molto giovane e nel suo splendore.

Il Festival omaggia quest’anno Peppino Di Capri che deve tutto alla Versilia. Quando era giovanissimo Sergio Bernardini lo guidò al successo e lui a Focette si sposò per poi organizzare una festa di nozze alla Bussola. Tante volte Peppino è stato il protagonista assoluto della festa di compleanno della Capannina di Forte dei Marmi, scritturato dal patron Gherardo Guidi, e interpretate dei suoi successi che sono le canzoni simbolo della Versilia. La prima serata è stata la grande passerella dei Pooh che hanno realizzato concerti all’aperto e nei locali. Grande il legame con il nostro territorio per tanti cantanti in gara.

La prima in assoluto ad esibirsi in questa edizione 2023 è stata Anna Oxa per anni star assoluta del cartellone estivo della Capannina. Lo stesso vale per Giorgia Todrani che fine anni Novanta preparava i suoi tour in sala di incisione a Viareggio e programmava il numero zero del cartellone del tour al Politeama. Anche Giorgia ha cantato più volte in Capannina.

I ‘Cugini di campagna’ nella loro carriera sono stati in tutti locali grandi e piccola della nostra riviera. Madame, uno dei nomi nuovi della musica italiana, è già stata annunciata nel prossimo cartellone di villa Bertelli al Forte. Un’ultima annotazione la riserviamo a Raffaella Carrà immortalata da Colombo in tutta la sua bellezza durante uno spettacolo anni ’80 a Bussoladomani. Sanremo le dedica la mostra "A far la moda comincia tu" al Porto Vecchio della città. Una scelta bella e sentita.