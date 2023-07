Dalla Rocca di Sala a Pietrasanta: Puliti i Sentieri Collinari

Più sicuri, accoglienti, sicuri e decorosi agli occhi non solo dei residenti ma anche dei turisti che in questo periodo affollano il territorio. Diversi sentieri si stanno rifacendo il “trucco“ grazie agli interventi di ripristino disposti dal Comune. Innanzitutto la collina, meta degli escursionisti per i numerosi punti panoramici di cui è dotata. Dopo la riapertura del sentiero che dall’ex tiro al piattello arriva in località Foce delle Picche, sono terminati infatti altri tracciati come la vicinale di Roncò, che dal circolo Soms di Capriglia conduce a Vitoio e in zona Castello, lato Solaio, in quanto era stata danneggiata dai cinghiali. Manutenzioni che rientrano in un piano generale da circa 17 mila euro e che si concluderanno a settembre con la ripulitura dell’anello Pietrasanta-Capriglia-Capezzano Monte in modo da poter affrontare la stagione invernale in maggior sicurezza.

Inoltre sono stati ricomposti, e quindi resi di nuovo stabili, i tratti più sconnessi del camminamento che porta alla Rocca di Sala (nella foto). "Tramite il nostro Urp – spiega l’assessore a lavori pubblici e manutenzioni Matteo Marcucci – avevamo raccolto diverse segnalazioni di pietre che, con il tempo, erano diventate malferme lungo il tracciato, creando difficoltà al passaggio. Siamo intervenuti con un ripristino semplice e non invasivo, riportando queste parti sconnesse in sicurezza". L’operazione rientra nell’accordo-quadro per il servizio di manutenzione voluto dall’amministrazione comunale proprio per far sì che anche interventi di portata limitata ma “straordinari”, in quanto non programmabili, siano più semplici da predisporre e, quindi, veloci da eseguire.