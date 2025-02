Dalla formazione al lavoro. L’occasione per i giovani

Al via "Tia - Talenti in Azione", il progetto finanziato dal programma regionale del fondo sociale europeo Toscana 2021-2027 e gestito da Formetica – in collaborazione con Consorzio Soecoforma Impresa Sociale, Navigo, Edocr, il Comune di Viareggio, il Consorzio di Promozione Turistica della Versilia, Crea Coop Sociale di Viareggio e Nanina Cooperativa Sociale – e rivolto a giovani tra i 18 e i 34 anni, disoccupati o inattivi, con l’obiettivo di offrire percorsi formativi gratuiti e innovativi che possano trasformarsi in occasioni lavorative. L’obiettivo è fornire competenze concrete attraverso attività formative gratuite in diversi settori (dalla nautica, al turismo all’ambito sociosanitario) con l’obiettivo di facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro. E i giovani coinvolti potranno beneficiare di un’indennità economica fino a 250 euro per la frequenza dei corsi, a condizione di aver partecipato almeno al 70% delle ore previste.

Il progetto, in partenza a Viareggio, si apre con due percorsi formativi, della durata di 80 ore ciascuno: uno rivolto a chi desidera acquisire competenze per operare nell’ambito dell’assistenza, con un focus sulle capacità relazionali, linguistiche e digitali necessarie nel settore, l’altro per pensato per chi vuole intraprendere una carriera nel turismo, migliorando le competenze tecniche e linguistiche per lavorare in strutture ricettive e servizi di accoglienza.

"Insieme all’amministrazione di Viareggio e ai soggetti coinvolti proponiamo questo progetto – spiega Marcello Gozzi, consigliere delegato di Formetica – per dare nuove opportunità a tutti quei giovani pronti a rimettersi in gioco e acquisire nuove competenze. Lo facciamo dando loro l’occasione di sviluppare e coltivare i propri talenti, scoprendo nuovi interessi e passioni che potranno aprire loro nuove opportunità di crescita sia umana che professionale". "Un progetto importante – ha aggiunto l’assessora al Welfare Sara Grilli – rivolto ai più giovani, che mette al centro la formazione e le competenze. Il mio ringraziamento va a quanti si sono impegnati e si impegneranno per dare risposte ad una fascia importante della popolazione, dall’ufficio Informagiovani, alle realtà come questa di Formetica, che completa e implementa l’offerta pubblica lavorando sempre in sinergia".

Il Comune di Viareggio tra l’altro, ha messo a disposizione la sala convegni di Villa Paolina dove sabato, alle 11, è in programma un open day aperto a tutta la cittadinanza dove sarà possibile avere maggiori informazioni sul progetto e sui corsi in partenza. Per maggiori info sull’iscrizione e sui corsi in generale è possibile compilare il modulo online al seguente link: https://forms.gle/43NgyGaTwfQEAR4E6 o mandare una mail a [email protected]