D’Alessandro, Matteucci e Maggi. Impianti sportivi dedicati a tre big

Dario D’Alessandro, Bruno Matteucci e Paolo Maggi: questo weekend le cerimonie di omaggio, con l’installazione della targa, per l’intitolazione della Piscina Comunale e del Campo Sportivo di Capezzano Pianore. L’amministrazione ha proceduto all’intitolazione di centri sportivi ed aggregativi del territorio a personaggi illustri e di spicco della storia dello sport camaiorese. A Bruno Matteucci e Paolo Maggi sarà intitolato, con un momento di ricordo collettivo in programma oggi, il Campo Sportivo Le Pianore di Capezzano. Due amici appassionati di calcio che nel 1959 fondarono il C.G.C. Capezzano Pianore, ricoprendone, negli anni, le cariche di presidente e vicepresidente. Rimasero fino alla fine presenti al campo sportivo, tifando per i loro ragazzi e per la loro squadra che avevano fatto nascere e crescere. Domani invece, in occasione del primo Memorial in suo ricordo, la Piscina Comunale di Camaiore sarà ufficialmente intitolata a Dario D’Alessandro. Il giovane sportivo, tragicamente scomparso la notte di Natale del 2019 all’età di 16 anni, è stato campione di nuoto pinnato nelle distanze di 50 apnea e 50, 100 e 200 monopinna, arrivando a disputare i Campionati Mondiali Giovanili. Dario era sempre rimasto legato alla sua associazione sportiva che, dopo la sua scomparsa, ha preso il nome di DDS Dario D’Alessandro Sporting Camaiore, per cui collaborava come istruttore, specialmente per i ragazzi con disabilità.