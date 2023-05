Dal Lago amministratore di sostegno "L’avvocatura ha un ruolo sociale"

Sarà l’avvocato pietrasantino Flaviano Dal Lago (nella foto), presidente pro tempore del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Lucca, a ricoprire il ruolo di amministratore di sostegno di Gianluca Paul Seung. La nomina è stata disposta ieri mattina dal giudice tutelare del tribunale di Lucca Maria Giulia D’Ettore e prevede, per Dal Lago, che ha lo studio a Lido di Camaiore, la facoltà di delegare i consiglieri dell’ordine degli avvocati di Lucca o comunque un altro professionista per l’espletamento dell’incarico. Il provvedimento aveva previsto infine tre giorni di tempo per l’accettazione o meno dell’incarico.

Cosa che è poi avvenuta, come spiega lo stesso Dal Lago. "Il giudice ha nominato quale amministratore di sostegno l’ordine degli avvocati di Lucca, quale soggetto istituzionale – scrive il legale – nella mia persona. La nomina è stata accettata a fronte delle numerose rinunce pervenute al tribunale e pertanto l’accettazione è fatta in quanto l’Ordine si assume questa funzione che deve essere garantita per legge. L’avvocatura ha anche un ruolo sociale e lo dimostra in questa occasione a tutela di tutti, incluse le persone deboli e anche dei propri iscritti. Non riuscendo, il tribunale, a trovare un amministratore di sostegno, il Consiglio dell’ordine degli avvocati si è fatto carico di questo problema e lo ha risolto".