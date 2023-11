Dagli alunni del comprensivo un maxi ’Amore’

Tutti in cerchio, nella piazza di Pontestazzemese, con palloncini rossi in mano e la scritta “Amore“ composta da cinque lettere a caratteri cubitali (nella foto). Anche gli alunni dell’istituto comprensivo “Martiri di Sant’Anna“ di Stazzema hanno voluto dare il prorio contributo alla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne in maniera tanto semplice quanto diretta e dritta al cuore. Con loro hanno partecipato tutti gli insegnanti dell’istituto, il dirigente scolastico Lorenzo Isoppo e la vice preside Annamaria Neri. "Per la nostra scuola è un’attività molto sentita – ha detto Neri – perché l’educazione è un valore che condividiamo con la famiglia e inoltre la scuola non si è mai tirata indietro su questo tema. Anzi, sta facendo nascere una cultura e una riflessione che si sviluppa durante l’arco dell’anno scolastico su diversi fronti: i più piccini con la lettura dei fatti quotidiani in modo più possibilmente non traumatico, le elementaria con un messaggio sempre di significato e le medie con un’interpretazione dei fatti quotidiani e apprendendo quelli accaduti nella storia di donne che possano essere di insegnamento. Le nostre ragazze – conclude – devono imparare prima di tutto ad aver rispetto e stima per se stesse e a saper dire di ’no’ quando devono dire di ’no’, senza reiterare nel tempo, perché non si può accettare nessun atto di violenza".

Per colorare le lettere gli alunni hanno scelto dei simboli quali i fiori, i cuori con l’arcobaleno, un cuore gigante al centro, le scarpe rosse e le mani come monito sull’uso che ne viene fatto. A conclusione della iniziativa, il silenzio è stato rotto con tanto rumore riprendendo ciò che è accaduto in tantissime altre piazze italiane in questi giorni dedicati a Giulia e tutte le altre vittime di femminicidio.