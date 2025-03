Da Sanremo alla Versiliana. Cristicchi tra i big del Festival: "Colpo" a sorpresa della Fondazione

Quando mesi fa si presentò per la prima volta in pubblico, il nuovo Consiglio di gestione della Fondazione Versiliana aveva promesso di voler aspettare l’esito del Festival di Sanremo per valutare eventuali ingaggi di spessore. Detto fatto: il primo "colpo" si chiama Simone Cristicchi, reduce dal quinto posto al teatro Ariston con il brano "Quando sarai piccola" dedicato alla madre malata. Il cantautore romano, che è anche attore e scrittore, si esibirà il 2 agosto al 46° Festival della Versiliana avendo scelto il teatro all’aperto per una tappa del suo nuovo progetto live "Dalle tenebre alla luce-Summer tour 2025". Lo show prende il titolo dall’ultimo omonimo concept-album, presentato come "racconto in musica tra ironia e malinconia, leggerezza e introspezione".

Per Cristicchi non sarà la prima volta in Versilia viste le sue numerose presenze al "Miccio canterino" di Querceta. Certo è che sarà uno dei protagonisti del prossimo Festival. Dopo il successo travolgente del tour teatrale "Franciscus" e l’acclamazione a Sanremo, dove quest’anno ha vinto il "Premio Bigazzi" per la miglior composizione e il "Premio sala stampa Lucio Dalla", porterà sul palco un concerto in cui si svelerà in tutta la sua essenza: cantattore, poeta della parola e interprete sensibile, capace di muoversi tra registri diversi con quella maestria che lo ha reso una figura unica nel panorama artistico italiano. Lo spettacolo sarà un itinerario attraverso le tappe più significative della sua carriera, dagli esordi di "Fabbricante di canzoni" fino alle profondità tematiche dell’ultimo "Dalle tenebre alla luce".

Cristicchi, che suonerà anche la chitarra, sarà accompagnato da Riccardo Corso (chitarre, mandolino e bouzuki), Andrea Rosatelli (basso e contrabbasso), Riccardo Ciaramellari (pianoforte, fisarmonica e tastiere) e Valter Sacripanti (batteria e percussioni). Ad impreziosire la serata, infine, sarà la collaborazione con lo Gnu Quartet, composto da Stefano Cabrera (violoncello), Raffaele Rebaudengo (viola), Francesca Rapetti (flauto traverso) e Roberto Izzo (violino). Il risultato sarà l’incontro tra la delicatezza della musica da camera e l’energia del rock d’autore, tra eleganza e sperimentazione. I biglietti sono già in vendita su Ticketone. Ulteriori informazioni su www.versilianafestival.it

Daniele Masseglia