Cuore e musica I grandi autori Oggi al MuSa

“Pietrasanta in Concerto“ approda oggi alle 21.15 al MuSA, museo virtuale della scultura e dell’architettura, per una serata tra musica e riflessioni con Michael Guttman al violino, Roberto Prosseda al pianoforte e la musicologa Elena Biggi Parodi. “Eros e Thanatos, immagini musicali per sopravvivere all’amore e al lutto”. L’appuntamento permette di conoscere i meccanismi con cui la musica suscita emozioni, di svelare, frase per frase, ciò che comunica la musica e come possa aiutare nei momenti più intensi che fanno parte dell’esistenza di ciascuno: amore e lutto, appunto. “La musica è emozione solo se si riesce a capire di quale emozione si tratti“, spiega Elena Biggi musicologa titolare della cattedra di storia e storiografia della musica al conservatorio “Arrigo Boito” fra i suoi corsi insegna ‘Fondamenti di semiologia musicale’, la disciplina che spiega come la fantasia dei musicisti sia capace di creare strutture che stimolano e richiamano simbolicamente aspetti della vita fisiologico-affettiva, processi emotivi, dinamiche complesse fra le persone.

“Chi ama la musica sa che provoca emozioni, più difficile sapere quali e perché.Oggi abbiamo a disposizione strumenti nuovi che permettono di entrare meglio in empatia con i musicisti", aggiunge Elena Biggi. La sua ricerca si concentra su due sonate per violino e pianoforte, la sonata in la maggiore op.47 di Beethoven “a Kreutzer”, e la sonata in mi minore K.304 di Mozart. Con lei, per svelare la comunicazione che sta nelle frasi musicali eseguendo alcuni esempi e poi le intere composizioni, sono il violinista Michael Guttman, direttore artistico, con Roberto Prosseda, pianista di fama e di grande talento.

Maria Nudi