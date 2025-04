Crolla un solaio, 3 feriti sul lavoro

Forte dei Marmi, 29 aprile 2025 – Ancora un incidente sul lavoro. Sono 3 gli uomini rimasti feriti nel crollo di un solaio in via Sant'Ermete a Forte dei Marmi: due (uno dei quali di 49 anni) sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale Versilia, il terzo, in codice rosso ma per dinamica, è ricoverato al Cisanello di Pisa.

Poco prima delle 10 di questa mattina, 29 aprile, sono intervenuti i soccorsi con automedica nord, ambulanza della Misericordia di Forte dei Marmi, Pubblica Assistenza e Croce Verde di Viareggio, operatori della Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (PISLL), Polizia, Vigili del Fuoco.