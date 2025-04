Croce Rossa, il sindaco frena: "Nessun acquisto, va tolta e sostituita da un parcheggio"

Il Comune non parteciperà all’asta per l’ex Croce Rossa di Strettoia, secolare edificio di via Casone dismesso da tanto tempo senza che nessuno sia più riuscito a rilevarlo e a riportarlo in vita. I sogni del Comitato Strettoia, che aveva rivolto un appello in vista dell’incanto dell’8 maggio (base d’asta di 136.800 euro) affinché l’immobile torni ad essere un luogo d’aggregazione per la frazione, si scontrano con la visione dell’amministrazione comunale, intenzionata a realizzare un nuovo centro civico più a valle, all’ex area Binelli, insieme al futuro polo scolastico.

"Non solo non ci interessa comprare l’ex Croce Rossa – taglia corto il sindaco Alberto Giovannetti – ma sono del parere che ce la dovrebbero regalare. Quello è un immobile non di pregio e la soluzione più logica sarebbe demolirlo, cosa che già di per sé comporterebbe costi importanti, per realizzare un parcheggio, che è un servizio sicuramente più funzionale per la comunità di Strettoia. L’ex Cri si trova tra l’altro in prossimità di una curva e vicino al canale: anche in questi giorni, purtroppo, abbiamo visto cosa può succedere in collina in caso di fortunali, specie a Strettoia. Insomma, non ne vale proprio la pena".

Quanto al centro civico, come detto, la scelta è già stata fatta. "Nella nostra visione – prosegue il primo cittadino – c’è la rigenerazione dell’ex area Binelli, accanto alle scuole materne e al centro cottura lungo la via comunale. In quella zona vorremmo creare il futuro polo scolastico di Strettoia, con tanto di palestra e altri servizi, oltre appunto a un luogo di incontro e aggregazione per i cittadini e le associazioni della frazione. Un progetto importante concepito proprio per migliorare i servizi di Strettoia in quanto ci teniamo alla comunità". La tempistica è ancora tutta da scrivere, ma la linea è tracciata.

Daniele Masseglia