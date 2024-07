Crazy Pizza a Forte dei Marmi, la scommessa di Briatore: “Un’inaugurazione che mi sta molto a cuore”

Forte dei Marmi (Lucca), 10 luglio 2024 – Dopo la gustosa (è il caso di dirlo) anticipazione, adesso c’è anche una data certa: Crazy Pizza aprirà venerdì prossimo nell’immobile di viale Morin. Per la catena di pizze gourmet lanciata da Flavio Briatore da un paio di anni era prevista l’espansione in paese ma l’imprenditore non era riuscito a trovare la giusta location: si era vociferato di contatti con il Riviera, poi con l’ex Blei ma tutte situazioni mai andate in porto, tanto che era nell’aria una virata verso Marina di Pietrasanta. Poi la trattativa ’saltata’ con Hermes ha permesso di riproporre sul mercato l’elegante edificio dove si trovava il ristorante Bread. Che adesso quindi cambia pelle ed entra a far parte dell’impero Briatore, dopo le aperture a Marina di Varazze e Saint Tropez. Il nuovo locale potrà sfruttare la veranda esterna, un’ampia area interna su due piani e una zona bar dedicata a cocktail e aperitivi, per un totale di oltre 100 posti a sedere. Una nuova realtà che promette di allargare positivamente il circuito del passeggio in centro. "Questa prestigiosa location a Forte dei Marmi è un’ulteriore conferma della strategia di Crazy Pizza mirata a rafforzare la propria presenza nelle mete di lusso del Mediterraneo, valorizzando il legame unico del brand con le località costiere di prestigio" recita la nota aziendale.

“Venerdì apriremo a Forte dei Marmi, dopo aver consolidato la nostra presenza in altre esclusive località marine in Italia e in Costa Azzurra – commenta Flavio Briatore – questo stupendo ristorante, creato all’interno di un immobile prestigioso, rafforza il nostro rapporto privilegiato con il mare e il nostro impegno a offrire un servizio di qualità superiore nelle località turistiche più glamour. Crazy Pizza apre quindi anche in Versilia, aggiungendosi alle altre nostre venues della Costa Smeralda, della Riviera Ligure e della Costa Azzurra. Ovviamente questa apertura al Forte mi sta particolarmente a cuore, sia per il mio personale legame con il territorio, sia perché è un ulteriore nostro investimento nelle località marittime dell’Italia, che da sempre ritengo siano, grazie agli oltre 8mila chilometri di costa, uno dei più grandi patrimoni italiani". Per il 2024 Crazy Punta punta ad arrivare a 20 ristoranti e a superare i 45 milioni di euro di fatturato a livello di sistema, "proprio grazie a una solida strategia di crescita e innovazione, con oltre 15 milioni di euro di investimenti e creando più di 200 nuovi posti di lavoro".