Costruire insieme il futuro. Il progetto partecipativo che dà voce ai cittadini

Che idea del futuro abbiamo? Che tipo di città desideriamo costruire? In che luogo sogniamo di vivere, lavorare, camminare? Sono questi, tra gli altri, gli interrogativi alla base del progetto di ricerca “Viareggio Futura“ organizzato dal Comune di Viareggio in collaborazione con il Centro Ricerche “scientia Atque usus“ per la Comunicazione Generativa ETS, che ha lo scopo, attraverso un sistema integrato fatto di interviste, strumenti digitali e incontri in presenza, di rafforzare la comunicazione tra la governance locale e la cittadinanza,"per far sì che tutti possano contribuire a realizzare un progetto per costruire insieme il futuro della città di Viareggio".

Un futuro cui gli stessi cittadini avranno un ruolo attivo, attraverso il Punto Viareggio Futura Online, porta di accesso al Percorso di Partecipazione territoriale mediante cui potranno, da oggi, esprimere preferenze e opinioni, e negli incontri pubblici, oltre ai convegni che avranno come argomenti il rapporto tra governance e cittadinanza, il bisogno di cura e di salute e il cambiamento dell’identità territoriale, che da settembre saranno organizzati nei vari punti di incontro della città. Per condividere obiettivi e avviare un percorso di ascolto e coinvolgimento, che contribuisca a delineare un progetto comune, alimentato dai dati raccolti da sAu e realizzato dal Comune, che sarà presentato durante l’evento finale del 15 dicembre.

"È un progetto, pensato insieme al piano strutturale, che parlerà di come sarà Viareggio di qui a 30 anni - commenta il sindaco Giorgio Del Ghingaro - Dieci anni fa la città veniva da un disastro comunitario dove mancava un metodo partecipativo: abbiamo provato a disegnarlo, questo metodo, e a dare vita a dei binari per andare in questa direzione. La città ha avuto modo di ricostruire, ma adesso è il momento di guardare avanti, e noi siamo pronti a fare quelle scelte che ci servono per immaginare la Viareggio di domani".

"Un progetto - aggiunge Luca Toschi, responsabile scientifico del progetto - che non solo crede, ma che di fatto crea futuro. Viareggio, con le sue infinite diversità, anche in conflitto fra loro, mostra di avere immense potenzialità e pul diventare un modello di valore nazionale per ritrovare una progettazione del futuro".

Gaia Parrini