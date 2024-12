Cosa fare dopo essersi diplomati?. Via al progetto di orientamento

Al via il servizio ’Orientamento lavoro: Giovani Fuori Classe’, rivolto agli studenti delle classi V delle superiori e dedicato all’orientamento post diploma: si tratta di un progetto pilota voluto e approvato dalla giunta Del Ghingaro e attuato d’intesa con la dirigente e il collegio docenti del ’Piaggia’.

"L’orientamento, nel suo duplice aspetto informativo, e formativo è una risorsa fondamentale – spiega l’assessore al Welfare Sara Grilli – una delle strategie efficaci per agevolare i giovani a compiere scelte autonome e consapevoli sia in ambito lavorativo che personale. Il servizio Informagiovani e Politiche Giovanili, istituito da due anni, è in questo senso uno strumento prezioso".

Il progetto si prefigge lo scopo di fornire validi strumenti atti ad acquisire competenze quali una maggior consapevolezza delle proprie competenze in ambito scolastico che lavorativo, ma anche maggior sicurezza nell’affrontare futuri colloqui di lavoro e nella relazione con gli altri. Non ultimo quella di affinare la capacità di gestire emozioni e situazioni di stress.

Materialmente, si articola in 16 ore, per un totale di 8 incontri con i ragazzi delle classi V dell’istituto Piaggia: incontri che saranno tenuti da formatori dell’Agenzia Teseo e che consisteranno non solo in lezioni frontali ma anche attività di laboratorio e momenti dedicati al confronto e al dialogo tra i ragazzi. A fine percorso ogni studente avrà acquisito conoscenze su come scrivere un curriculum vitae, sulle diverse tipologie di contratti di lavoro e soprattutto potrà fare un bilancio concreto e ragionato sulle proprie competenze e attitudini, in modo da poter compiere scelte più mirate e consapevoli.

"Un primo esempio si prevede di replicare in futuro – conclude Grilli – e che potrà essere eventualmente proposto agli altri istituti e licei cittadini".