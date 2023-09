Corso per bagnino "Iscrizioni a picco"

In calo le domande per il corso da bagnino e molti stabilimenti balneari si stanno già trovando in difficoltà a reperire personale per il 2024. La prossima settimana inizierà il corso per aspiranti bagnini organizzato dalla Società Nazionale Salvamento Forte dei Marmi e Viareggio Mare e gli interessati potranno recarsi direttamente alla piscina dello stabilimento Costanza alle 18 giorni di lunedì, martedì e mercoledì. I requisiti richiesti sono avere tra 16 e 55 anni con buona acquaticità. "Però a novembre – illustra Gianluca Genovali istruttore della Società Salvamento – scadrà l’attuale normativa ed entrerà in vigore il nuovo Decreto Ministeriale 206 del 2016 rinviato fino ad oggi con la legge milleproroghe e tutti potranno chiedere di avere l’autorizzazione svolgere corsi purchè in possesso del brevetto di bagnino da due anni. Mentre le lezioni potranno essere tenute con la semplice qualifica di allenatore di nuoto. Il corso avrà una durata di 100 ore e l’età di ammissione sarà portata a 18 quella minima e ridotta a 50 la massima. Che qualcosa andava cambiato nei programmi per il brevetto di bagnino tutti sono d’accordo ma non consentire di maturare il credito scolastico ai minorenni con il brevetto è una grave errore. La richiesta di bagnini ogni anno è sempre più crescente ma le domande per il corso sono diminuite tantissimo. Il Governo dovrebbe affrontare la questione introducendo almeno due anni di tirocinio in stabilimenti balneari prima di consentire all’aspirante bagnino di fare sorveglianza da solo. Dall’altra parte lo Stato dovrebbe esentare i titolari dei bagni di pagare gli oneri di legge su questo personale in formazione. L’invito quindi di partecipare al corso con l’attuale normativa e la speranza che a novembre prevalga il buon senso".