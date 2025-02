Contributi per affitti. Pd: "Tagliati del 40%"

"Il governo Meloni ha azzerato i contributi per gli affitti, ma il Comune non ha fatto niente per venire in soccorso alle famiglie". Il Pd critica l’atteggiamento dell’amministrazione comunale in merito al sostegno per il diritto alla casa. Allora vediamo cosa è successo a Seravezza negli ultimi anni relativamente ad un sostegno essenziale che riguarda il diritto alla casa.

"L’azzeramento da parte del Governo – comincia il Pd – è una cinica novità nella storia della Repubblica italiana: però è triste rilevare che il Comune che nel 2020 stanziava 40mila euro per il contributo agli affitti ed erogava con l’integrazione di Stato e Regione 67.631 euro, con la nuova amministrazione ha stanziato nel 2024 come quota comunale 34.009 euro ed erogato, con l’aiuto del contributo regionale, soltanto 40mila. In pratica nel passaggio da una amministrazione all’altra e da un governo all’altro i cittadini di Seravezza che si trovano in difficoltà a pagare l’affitto per la casa hanno perso più del 40% del sostegno di Comune e Stato.

Come forza politica attenta alle politiche di equità e solidarietà avremmo preferito che l’amministrazione comunale avesse seguito l’esempio di molti altri Comuni che, dopo la sciagurata decisione di eliminare il finanziamento ministeriale, hanno deciso di incrementare la spesa corrente verso il sociale e sono riusciti a mantenere e incrementare il contributo affitti. E’ evidente che l’eliminazione di un sostegno cosi sostanziale non fa che aggravare le situazioni di fragilità economica. Ma a Seravezza preferiscono farsi belli spendendo soldi per addrizzare i paletti e tagliare fili d’erba"

Fra.Na.