Consiglio su usi civici. La minoranza diserta

La minoranza compatta ha disertato il consiglio comunale di ieri. "Siamo giunti ad un nuovo capitolo sulla farsa degli usi civici dell’amministrazione Alessandrini – dicono – con una procedura d’urgenza siamo stati convocati per un consiglio straordinario per correggere la delibera della maggioranza sull’accordo degli usi civici. Una delibera di correzione fatta scrivere in fretta e furia dagli uffici comunali per correggere le particelle catastali cedute all’azienda e un ordine del giorno spedito ai consiglieri quando ancora manca il parere del revisore dei conti. Per non dimenticare che, ogni qual volta si tratta il tema degli usi civici, si fa uso della convocazione on line per evitare il confronto diretto con le opposizioni e la cittadinanza. Oltretutto non è stata garantita neppure la diretta facebook. Lasciamo da sola la maggioranza a terminare un’operazione già ampiamente criticata da associazioni e cittadini: tra l’altro il passaggio a proprietà pubblica dei ravaneti graverà sui bilanci comunali"