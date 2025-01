Concorso per due agenti. La carica dei 300 partecipanti: "In estate a pieno organico"

La carica dei 302 partecipanti...per due posti da vigile. In tantissimi si sono infatti iscritti al concorso per i due posti da agente di polizia municipale a tempo indeterminato: un numero record per Forte dei Marmi, con aspiranti provenienti dall’alta Italia e dalla Sicilia pronti a mettersi in gioco. Il 30 gennaio i candidati si concentreranno al Palazzetto dello Sport di Vittoria Apuana dove si svolgerà la prova scritta; poi la commissione d’esame deciderà chi ammettere alle prove fisiche che si svolgeranno al campo d’atletica di Marina di Pietrasanta entro fine marzo (corsa, salto in alto e sollevamenti alla sbarra. Per risultare idonei occorreva superare due prove su tre).

"A seguito dei pensionamenti degli ultimi anni – chiarisce l’assessore alla polizia municipale Massimo Lucchesi – si è reso necessario un concorso per coprire i due posti vacanti. Già il 30 dicembre scorso abbiamo assunto due agenti a tempo determinato con la previsione di eventuale futura stabilizzazione. Invece da questa nuova graduatoria, oltre alle posizioni a tempo indeterminato, attingeremo anche per reclutare personale stagionale. Il mio obiettivo sarebbe di essere a pieno organico per la prossima estate: col bilancio di marzo valuteremo con attenzione se sarà possibile avere risorse per 6 o 3 mesi. Con la fine del 2024 è andato in pensione in vice comandante Giuseppe Fontana e anche in questo caso dovremo decidere se, tramite concorso o procedura di mobilità, avere un nuovo ufficiale".

Francesca Navari