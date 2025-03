Concluso il risanamento del dissesto in via Pozzone a Vallecchia

Con la posa del nuovo manto stradale si è conclusa l’opera di risanamento del dissesto in via Pozzone, a Vallecchia, che si era sviluppato lungo il versante privato sottostante la strada pubblica ma che era arrivato a coinvolgere anche la sede viaria in prossimità dell’intersezione con via Buongiorno.

Dopo la prima messa in sicurezza, nei giorni immediatamente successivi al manifestarsi della criticità (era gennaio 2024), l’ufficio tecnico comunale aveva predisposto un piano di sistemazione complessiva che ha stabilizzato la scarpata e la viabilità e creato un nuovo sistema di drenaggio per convogliare le acque piovane lontano dal versante. Infine, il tratto interessato dall’intervento è stato riasfaltato.

Operazioni che, come ha ricordato l’assessore a lavori pubblici e manutenzioni Matteo Marcucci, durante il sopralluogo di ieri mattina con il sindaco Alberto Stefano Giovannetti, sono state realizzate senza attingere alle casse comunali "grazie all’ottimo lavoro di rendicontazione svolto dall’ufficio di protezione civile in occasione dell’ondata di maltempo dell’autunno 2023, che ha assicurato al Comune un rimborso di quasi 500 mila euro sulle spese sostenute nella fase di prima emergenza". Di questi, 170 mila euro sono stati dedicati al ripristino di via Pozzone.

Red.Viar.