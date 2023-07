Francesco De Gregori in lutto per la sua Chicca, concerto a Forte dei Marmi rinviato. La nuova data

Forte dei Marmi, 22 luglio 2023 – Francesco De Gregori in lutto per la sua Chicca. La moglie Alessandra Gobbi è morta a 71 anni. Combatteva da tempo contro una grave malattia e la situazione era precipitata nei giorni scorsi. I funerali si terranno in forma rigorosamente privata per volere della famiglia.

Il concerto di Venditti e De Gregori a Forte dei Marmi, previsto inizialmente per il 22 luglio a Villa Bertelli, è stato ovviamente rinviato. La nuova data è venerdì 18 agosto, sempre a Villa Bertelli. I biglietti acquistati per la data del 22 luglio restano validi anche per la nuova data. È possibile comunque chiedere il rimborso del biglietto entro e non oltre lunedì 31 luglio nei circuiti di vendita utilizzati in fase di acquisto.

L'amore tra Francesco De Gregori e la sua Chicca è nato a scuola quando erano giovanissimi, poi il matrimonio celebrato il 10 marzo del 1978. Tra i testimoni di nozze c'era Walter Veltroni, allora militante nella FGCI. Dal loro matrimonio sono nati due gemelli Marco e Federico. Oltre che nella vita i due erano anche una coppia artistica, infatti in più occasioni la moglie ha partecipato a diverse esibizioni del marito e in parecchie occasioni si sono visti sul palco insieme.

Nel 2018 i due avevano interpretato a due voci una versione acustica di «Anema e core», un classico della canzone napoletana, firmato assieme a Mimmo Pladino, registrata nei Real World Studios di Peter Gabriel e di cui si ricorda la tournée del 2018 che li ha portati in molte parti del mondo, durante la quale si sono esibiti insieme, sul palco, in un duetto.

Chicca Gobbi gestiva l'azienda agricola Le Palombe a Sant'Angelo di Spello, in provincia di Perugia, di proprietà del cantautore, specializzata in produzione di olio d'oliva di alta qualità.