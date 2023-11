Comunità ebraica. Il musicista del dialogo. Gottfried eletto presidente

VIAREGGIO

Andrea Gottfried, musicista e imprenditore culturale, da 27 anni direttore artistico della rassegna Nessiah, festival della cultura ebraica che si svolge annualmente a Pisa, è il nuovo presidente della Comunità ebraica pisana, alla quale afferiscono anche le sezioni di Lucca e Viareggio.

Gottfried (laurea in direzione d’orchestra alla Tel Avi University e Executive MBA alla Bocconi di Milano, 49 anni), è stato eletto lo scorso 29 ottobre durante la consultazione elettorale per il rinnovo del consiglio, è stato il creatore di FuoriOpera, agenzia di produzione culturale, impegnata nella divulgazione di progetti artistici. Lo rende noto la stessa Comunità ebraica. Gottfried prende il posto finora ricoperto da Maurizio Gabbrielli che resta nel consiglio con la carica di vicepresidente.

Paolo Molco è invece consigliere e delegato per la sezione di Viareggio. "Come da statuto dell’Unione delle Comunità ebraiche italiane e come da regolamento interno della Comunità ebraica di Pisa – conclude la nota della comunità pisana – il consigliere resterà in carica per quattro anni. Il rinnovato consiglio ringrazia gli iscritti per la significativa affluenza registrata al voto".

Red.Via.