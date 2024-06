Completato il nuovo look del centro. A breve l’installazione dei pilomat

Un investimento di oltre due milioni di euro per il completo restyling del centro con rifacimento dei sottoservizi, la realizzazione della nuova pavimentazione in pietra Forte Alberese oltre a fioriere e gli attrdsi pilomat anti furgoni. "Un progetto – ha detto ieri il sindaco Bruno Murzi al taglio del nastro – in cui abbiamo creduto e abbiamo voluto con determinazione perché non solo va a riqualificare quello che è considerato il salotto di Fort dei Marmi, ma con il massiccio intervento nelle infrastrutture sotterranee siamo andati a sostituire e rinnovare tutti i sistemi di utilità essenziali che giocano un ruolo fondamentale per il funzionamento efficiente di una città. Un ringraziamento va al consigliere delegato ai lavori pubblici Enrico Ghiselli, al vice sindaco Andrea Mazzoni, all’ingegner Riccardo Feliciani (progettista), il dirigente Simone Pedonese, il responsabile del procedimento Alessandro Fontana, il direttore dei Lavori Tiziano Biagetti, la responsabile della Cuc Giovanna Manzione, per gli arredi Tiziana Maggi e per le piante Riccardo Santucci. Infine un ringraziamento agli architetti Michelangelo Chiti e Marco Pacini per l’aiuto che ci hanno dato gratuitamente nella scelta dell’arredo, a Agostino Pocai per la consulenza sulle pietre e alla ditta Bicicchi di Camaiore che è riuscita a consegnare i lavori nei tempi previsti, anzi con un mese di anticipo".

Il cantiere è stato aperto nel settembre 2022 e ha avuto un lungo iter col passaggio in Sovrintendenza. Il progetto di riqualificazione ha interessato via Carducci da via Spinetti a via Veneto, via Montauti da piazza Garibaldi a via Veneto, via IV Novembre da via Stagi a via Matteotti, per una superficie totale pari a circa 4.200 metri quadrati. Per ogni accesso alla zona pedonale – tranne che all’angolo di via IV novembre con via Stagi dove sono presenti elementi di arredo urbano per impedire l’accesso carrabile – verranno installati dissuasori automatici a scomparsa per regolare il flusso delle auto e furgoni all’interno della zona pedonale. Gli ingressi dove sono già stati realizzati gli alloggi e a breve verranno installati i pilomat sono: via Carducci con la via Spinetti, via IV Novembre con la via Matteotti, via Carducci con la via Veneto, via Montauti con la via Veneto. All’ingresso di via Montauti con la Piazza Garibaldi, fronte il Fortino, verrà posizionata la riproduzione della statua dei Buoi di Ugo Guidi. I dissuasori verranno anche messi nella zona pedonale a nord della piazza Garibaldi per un totale di 10 pilomat per una spesa di 160mila euro.

Fra.Na.