Compagni di scuola. Gli allievi delle Jenco insieme dopo 30 anni

Dopo aver condiviso i banchi di scuola alle medie Jenco, si sono ritrovati a distanza di 31 anni a La Baracuda. Dal 1990 al 1993, fianco a fianco, poi la vita ha preso direzioni diverse, ma non è successo come in ‘Compagni di scuola’ di Carlo Verdone, in cui si stenta a riconoscersi e si cercano sotterfugi per sbancare il lunario, qui i volti sono rimasti ben scolpiti nella mente di ciascuno. Eccoli i compagni di scuola, divenuti adulti: Patrizia Pandolfi, Laura Guidi, Alessia Ferrari, Valentina Galli, Elena Simonini, Iolanda Famularo, Sergio Iacopetti, Daniele Palestini, Valerio Nieri e Gabriele Barsotti.