Commozione per la scomparsa di Daniel Dj. Ha fatto ballare la città coi sui ritmi latini

Come un vento avvolgente è arrivato a Viareggio nel 2004. Portando da Caracas, dov’era nato 41 anni fa, tutto il calore caraibico e i colori di quella terra ricca di sfumature. Così era anche Daniel Eduardo Yndriago, per tutti Daniel Dj. Scomparso a causa di un malore che lo ha colpito qualche sera fa, mentre era ad un festa con gli amici a Camaiore. Un’emorragia celebrale che i medici dell’ospedale di Livorno, dov’era stato trasferito dal Pronto Soccorso del Versilia, hanno cercato di curare con una delicata operazione. Ma Daniel, che ha lottato per la vita che ha amato profondamente, non ce l’ha fatta. E in tantissimi oggi lo ricordano, come animatore di notti latine nei locali delle Versilia ma anche come un uomo generoso. Come generosa è stata la scelta della sua famiglia, che ha autorizzato la donazione degli organi. Gli amici hanno lanciato una raccolta fondi per consentire alla madre e alla sorella di raggiungere Viareggio dal Venezuela e poter partecipare all’ultimo saluto, che sarà celebrato sabato, alle 15, nella camera ardente delle onoranze funebri Ferrante. Per Daniel e per la sua famiglia è stato organizzato anche un ultimo ballo, venerdì sera al Trocadero.