Commessi articoli regalo. Posto in profumeria

2 APPRENDISTI/E COMMESSI/E

Negozio articoli da regalo Gennidea, Marina di Pietrasanta cerca Conoscenza lingua inglese, gradito possesso attestato per la sicurezza dei lavoratori, autonomia negli spostamenti. Aprile-Ottobre. Su turni 8-16 e dalle 16 a chiusura per 6 giorni su 7. cv o un messaggio solo tramite wa al 3341535231

SALES ASSISTANT

Ovs lungomare Viareggio cerca con esperienza simile in altri contesti retail, approccio creativo, orientato alla vendita,interesse per l’ambito moda o fashion retail. www.careerjet.it

ADDETTA PROFUMERIA

Per punto vendita Bacci profumerie Forte dei Marmi, con esperienza pregressa come make up artist, profumeria o campo dell’estetica per stagione estiva. www.indeed.com