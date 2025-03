Commesse/i e store manager

ADDETTO/A VENDITE PANDORA Part-Time 20H settimanali su 5 giorni, distribuiti dal lunedì alla domenica con la possibilità di effettuare numerosi straordinari. www.carrerjet.it

ADDETTO/A VENDITA BANCO MERCATO CONOSCENZA RUSSO Banco del mercato di Forte dei Marmi specializzato nella maglieria di pregio, ricerca una addetta/o vendite con conoscenza della lingua russa. Mercoledì e Domenica mattina, con possibilità di adattamento in base alle esigenze del negozio e del mercato. www.infojobs.it

STORE MANAGER SETTORE ABBIGLIAMENTO SPORTIVO La risorsa selezionata sarà inserita all’interno dello store a Forte dei Marmi e, in collaborazione con due colleghi già presenti, si occuperà di: apertura e chiusura del negozio, assistenza alla vendita, gestione dei pagamenti e della cassa, monitoraggio e gestione dei kpi. esperienza pregressa nel ruolo, preferibilmente in aziende del settore moda, ottimo inglese, Disponibilità a lavorare su turnazione, anche nel weekend. Contratto iniziale di 1 anno con possibilità di assunzione a tempo indeterminato, con inserimento diretto in azienda.www.carrerjet.it

ADDETTA/O VENDITA AMBULANTE De Lucia Franco, vendita ambulante di palloncini e giocattoli a Forte dei Marmi cerca palloncini, giocattoli e gonfiabili da spiaggia. Possesso patente B. Periodo 15.6-31.8. Dalle 9 alle 13. Per candidarsi 3394485104 o cv a [email protected]

STAGE ALLA VENDITA Boutique Flavio Castellani a Forte dei Marmi cerca stage addetta alla vendita. Disponibilita’ a lavorare in turni. www.fashionjobs.com