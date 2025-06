Comitato anti-ripetitore. Raccolte oltre 500 firme. Lunedì incontro pubblico

Si allarga sempre di più il fronte della protesta contro l’antenna della Iliad alla Torraccia. Con possibili novità in seguito al vertice che si è tenuto nei giorni scorsi tra i rappresentanti del "Comitato antenna Torraccia" e l’amministrazione comunale. La raccolta di firme per dire "no" al ripetitore è aumentata e ha superato quota 500 adesioni grazie anche alla partecipazione assicurata dal "Comitato di quartiere Pontestrada" e dal comitato "Ponterosso nel cuore".

La vicenda è talmente sentita che i cittadini e le attività commerciali della zona hanno deciso di organizzare un incontro pubblico. L’appuntamento è stato fissato per il 23 giugno alle 18,30 al bar "Romano", sulla provinciale Vallecchia a Pontaranci, alla presenza anche degli avvocati che stanno seguendo il caso. L’antenna sorgerà lungo il collegamento tra la rotonda di via Torraccia e l’Aurelia, lato Viareggio, nel terreno di un’azienda di marmo (nella foto il cantiere con i primi scavi), ma la preoccupazione per i possibili effetti delle onde elettromagnetiche sia sulla salute pubblica sia sulle apparecchiature delle attività limitrofe ha portato il nascente comitato a inviare una diffida al Comune per bloccare i lavori. Il seguito è stato il recente incontro con il sindaco Alberto Giovannetti e l’assessore Matteo Marcucci, i cui contenuti saranno resi noti lunedì.

Daniele Masseglia