Com’era la Linea Gotica. Scoperti bunker e trincee grazie al lavoro dei volontari

La battaglia durò dal 5 al 7 aprile 1945, con le truppe alleate che attaccarono la Linea Gotica Occidentale fino a costringere i tedeschi alla fuga. La Liberazione iniziò dai monti Folgorito e Canala, per poi proseguire fino a Cerreta San Nicola e culminare nella piazza di Strettoia. A 80 anni esatti dai fatti che segnarono la storia del nostro territorio, i cittadini per la prima volta potranno vedere con i loro occhi com’erano fatti bunker e trincee. Succederà il 6 aprile con l’inaugurazione degli 800 metri di sentieri ripuliti e ripristinati grazie all’infaticabile lavoro di decine di volontari.

Promotori dell’iniziativa, patrocinata dal Comune, sono il Comitato Strettoia, la Pro Strettoia e la sezione pietrasantina del Cai. La cerimonia del 6 aprile prevede infatti una visita sul monte Canala-Castellaccio (Georgia Hill) dove all’alba del 5 aprile 1945 avvenne lo sfondamento della Linea Gotica Occidentale. Non solo bunker-ricoveri e trincee, occupate dai tedeschi per circa sette mesi, ma anche postazioni di tiro. "I nostri volontari – spiegano le tre associazioni – hanno ripulito questi luoghi riportando in luce circa 25 tra bunker e piazzole di tiro, la maggior parte o quasi sconosciute. Sono una testimonianza dell’organizzazione del sistema difensivo tedesco della Linea Gotica. Durante il percorso, alcuni volontari illustreranno la dinamica degli avvenimenti, i punti dello scontro, delle battaglie, i nomi dei reparti sia tedeschi che alleati e quant’altro".

Ogni postazione è stata segnalata con cartellonistica e specifiche informazioni e inoltre il percorso è visibile grazie a tracce di vernice e cartelli esplicativi. L’iniziativa del 6 aprile avrà inizio alle 9 con il ritrovo al monumento della Linea Gotica di Strettoiam, a cui seguirà la deposizione di una corona di fiori da parte di un rappresentante del Comune e un breve discorso di commemorazione dei fatti del 7 aprile 1945. Alle 9,45 ci sarà quindi la partenza per la piazzola Monte di Ripa, in via della Resistenza, mentre alle 10 è fissato il ritrovo alla piazzola di Monte di Ripa con successiva partenza per il percorso Georgia Hill (Canala). Alle 12,30, al termine del percorso, i partecipanti proseguiranno per Cerreta San Nicola, dove il Cai e il Comitato Strettoia organizzeranno un rinfresco. È consigliata la prenotazione al 339-1929475, 333-9078753 o 338-9391509.