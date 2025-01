Come usare il defibrillatore?. Lezioni agli alunni della Pea

L’assessore Stefano Pellegrini, delegato alla salute dei cittadini, saluta con soddisfazione l’iniziativa promossa dalla scuola media Pea di Marzocchino con la Salvamento Versilia e che vede una serie di lezioni per gli studenti delle classi seconde e terze. La prossima settimana, da lunedì a venerdì, gli studenti saranno chiamati a seguire i corsi con una parte teorica e una pratica su come comportarsi nel caso di un arresto cardiocircolatorio e, quindi, come utilizzare il dae.

"Stiamo intanto programmando l’installazione di un defibrillatore a Ruosina – spiega l’assessore Pellegrini – assieme al vice sindaco di Stazzema Alessandro Pelagatti, trattandosi di un paese che ricade per una parte sotto Seravezza e per l’altra sotto Stazzema".

Tornando ai corsi, il prossimo è in programma il 24 gennaio a Minazzana e sarà destinato alla Pubblica Assistenza e alla locale squadra di calcio. Altri due corsi si svolgeranno alla Coop di Querceta, il 28 gennaio e l’11 febbraio, rivolti ai dipendenti del supermercato e ai cittadini che si prenoteranno attraverso l’email [email protected], specificando nome, cognome e un recapito telefonico.

In programmazione appuntamenti di formazione anche nei locali della parrocchia di Ripa che saranno tenuti dalla Salvamento Forte dei Marmi.