Come si valuta uno stabilimento

PIETRASANTA

Oggi alle 17.15 al Musa di Pietrasanta in via Sant’Agostino la Bvlg Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana tiene un convegno fondamentale per i balneari: "La valutazione del capitale economico delle aziende balneari". Ieri mattina c’erano già 90 partecipanti iscritti.

Ne parleranno Roberto Righi, avvocato amministrativista esperto in diritto demaniale; Piero Bellandi, già professore a contratto al Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Pisa, associato Aidim (Associazione italiana di diritto marittimo) che presenterà il suo libro “La valutazione del capitale economico delle aziende balneari”; ed Ettore Nesi, moderatore, avvocato amministrativista esperto in diritto demaniale. Alle 19.15 seguirà un aperitivo. Per iscrizioni all’evento è obbligatorio compilare l’apposito form sul sito www.bvlg.it.

Il Cda e la direzione della Bvlg sottolineano: “l’argomento molto importante e di grande attualità. Parliamo della valutazione delle aziende balneari in questo momento in cui è importante capire l’impatto della normativa sul settore e gli aspetti evolutivi per il territorio. Come banca del territorio, abbiamo ritenuto opportuno e doveroso fare il punto della situazione".