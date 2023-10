Come riconoscere la depressione. Il convegno al Grand Hotel Royal

Tempo di convegni al Grand Hotel Royal di Viareggio. Domani, dalle 19 alle 23, la sala congressi ospita l’evento medico dal titolo “Ansia e Depressione: riconoscimento clinico e terapia personalizzata”. Molto importanti gli obiettivi del corso formativo curato dai medici viareggini Giada Marini, specialista in psichiatria e dottore di ricerca e da Letizia Nardini, specialista in Mìmedicina generale. I medici di medicina generale sono la prima frontiera e spesso il referente a cui il paziente con disagio psichico si rivolge frequentemente con sintomi mascherati o sottosoglia. Il corso si propone di fare un focus sulla necessità di riconoscimento da parte del medici di medicina generale dei sintomi di ansia e depressione in tutte le sue forme e manifestazioni aumentando le sue competenze nello strutturare un approccio terapeutico mirato alle esigenze del singolo paziente. La partecipazione al convegno è gratuita e riservata ad un massimo di 30 partecipanti. Per iscriversi inviare una mail a e.sereni@planning.it